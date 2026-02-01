Découverte de l’âne Barantaine Saint-Jeures
Découverte de l’âne Barantaine Saint-Jeures jeudi 26 février 2026.
Découverte de l’âne
Barantaine 465 Route de Pouzols Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
par famille
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 14:00:00
fin : 2026-02-26 14:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Découverte ou redécouverte des soins à prodiguer aux ânes. Brossage, cure pied…suivie d’une balade en main pendant 1 heure.
Barantaine 465 Route de Pouzols Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 26 09 12 lesanesdessucs@laposte.net
English :
Discover or rediscover donkey care. Brushing, foot care…followed by a 1-hour ride in the hand.
