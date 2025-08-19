Découverte de l’animal fétiche du festival La Marmotte Association pour la protection, l’étude et la valorisation des marmottes Eygliers

Lieu à confirmer Eygliers Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-19

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-08-19

L’APEVM te propose une animation pour découvrir les sœurs de Griotte. Tout en t’amusant tu en apprendras plus sur le cycle de vie des marmottes et sur leur alimentation. Ce sera également l’occasion pour toi de repartir avec ton porte-clé personnalisé.

Lieu à confirmer Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

The APEVM invites you to discover Griotte’s sisters. While you’re having fun, you’ll learn more about the life cycle of marmots and what they eat. You’ll also have the chance to take home your own personalized key ring.

German :

Die Elternvereinigung bietet dir eine Animation an, um die Schwestern von Griotte zu entdecken. Auf unterhaltsame Weise erfährst du mehr über den Lebenszyklus der Murmeltiere und ihre Ernährung. Außerdem kannst du deinen persönlichen Schlüsselanhänger mit nach Hause nehmen.

Italiano :

L’APEVM organizza un’attività per farvi scoprire le sorelle Griotte. Divertendovi, imparerete di più sul ciclo di vita delle marmotte e su ciò che mangiano. Avrete anche la possibilità di portare a casa un portachiavi personalizzato.

Espanol :

La APEVM organiza una actividad para descubrir a las hermanas de Griotte. Mientras te diviertes, aprenderás más cosas sobre el ciclo vital de las marmotas y lo que comen. También tendrás la oportunidad de llevarte a casa un llavero personalizado.

L’événement Découverte de l’animal fétiche du festival La Marmotte Association pour la protection, l’étude et la valorisation des marmottes Eygliers a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras