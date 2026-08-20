Découverte de l’anthotype, Médiathèque Au fil des mots, Gorges

Informations pratiques

Découverte de l’anthotype Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Au fil des mots Loire-Atlantique

Atelier limité à 8 personnes, à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Savais-tu qu’avant l’invention des appareils photo, on figeait les images avec le soleil et des plantes ? Découvre la technique de l’anthotype et plonge au cœur des pigments et leur préparation pour réaliser une photographie vivante.

Médiathèque Au fil des mots Rue Boisteau 44190 Gorges Gorges 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 06 56 54 https://www.mediatheque-gorges.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 0240065654 »}] Médiathèque derrière la Mairie

Biblis en folie 2026

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