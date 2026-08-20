Découverte de l’anthotype, Médiathèque Au fil des mots, Gorges
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Au fil des mots · Gorges
Informations pratiques
Découverte de l’anthotype Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Au fil des mots Loire-Atlantique
Atelier limité à 8 personnes, à partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00
Savais-tu qu’avant l’invention des appareils photo, on figeait les images avec le soleil et des plantes ? Découvre la technique de l’anthotype et plonge au cœur des pigments et leur préparation pour réaliser une photographie vivante.
Médiathèque Au fil des mots Rue Boisteau 44190 Gorges Gorges 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 06 56 54 https://www.mediatheque-gorges.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 0240065654 »}] Médiathèque derrière la Mairie
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