Informations pratiques

Larmor-Baden

Découverte de l’apnée au départ du voilier MOANA

Larmor-Baden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le temps d’une journée, découvrez la magie de l’apnée, au départ du voilier MOANA, dans le Golfe du Morbihan.

Entre exploration de soi et aventure sportive, l’apnée invite à ralentir, à se reconnecter à ses sensations et à découvrir le plaisir de l’immersion dans un monde de calme, de douceur et de liberté.

sur réservation .

Larmor-Baden 56870 Morbihan Bretagne +33 6 52 02 29 34

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English :

L’événement Découverte de l’apnée au départ du voilier MOANA Larmor-Baden a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon