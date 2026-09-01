Découverte de l’apnée au départ du voilier MOANA Larmor-Baden
dimanche 20 septembre 2026 · Larmor-Baden
Informations pratiques
Larmor-Baden
Découverte de l’apnée au départ du voilier MOANA
Larmor-Baden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le temps d’une journée, découvrez la magie de l’apnée, au départ du voilier MOANA, dans le Golfe du Morbihan.
Entre exploration de soi et aventure sportive, l’apnée invite à ralentir, à se reconnecter à ses sensations et à découvrir le plaisir de l’immersion dans un monde de calme, de douceur et de liberté.
sur réservation .
Larmor-Baden 56870 Morbihan Bretagne +33 6 52 02 29 34
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English :
L’événement Découverte de l’apnée au départ du voilier MOANA Larmor-Baden a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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