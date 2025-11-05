Découverte de laquage et de la fabrication de menuiserie Aluminium ALU COULEUR, Lamentin

Découverte de laquage et de la fabrication de menuiserie Aluminium ALU COULEUR, Lamentin mercredi 5 novembre 2025.

Découverte de laquage et de la fabrication de menuiserie Aluminium Mercredi 5 novembre, 10h00 ALU COULEUR, Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T15:00:00 – 2025-11-05T16:30:00

Fin : 2025-11-05T15:00:00 – 2025-11-05T16:30:00

ALU COULEUR, 36 ZI de JAULA, 97129 LAMENTIN Lamentin 97129 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « email », « value »: « c.clabe@alucouleur.net »}]

Venez visiter un atelier de traitement de surface par thermolaquage, un atelier de fabrication de menuiserie aluminium et un entrepôt de stockage de profilé alu.

Traitement de surface des profilés aluminium par trempage avec thermo laquage