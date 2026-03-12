Découverte de l’Aquapalme Lieu-dit La Vieille Roche Plourin-lès-Morlaix

Découverte de l’Aquapalme

Lieu-dit La Vieille Roche ESPACE AQUATIQUECARREFOUR VIEILLE ROCHE Plourin-lès-Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:15:00

fin : 2026-04-15 19:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Pendant les vacances, l’Espace Aquatique du Pays de Morlaix vous propose de venir découvrir l’aquapalme !

Changez vous en sirène ou en triton, en nageant avec des palmes dans la piscine. Une nouvelle habitude de nage en plein essor, qui vous permet de vous dépenser avec de nouveaux exercices. .

Lieu-dit La Vieille Roche ESPACE AQUATIQUECARREFOUR VIEILLE ROCHE Plourin-lès-Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 91 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de l’Aquapalme

L’événement Découverte de l’Aquapalme Plourin-lès-Morlaix a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BAIE DE MORLAIX