Découverte de l’aquarelle à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Découverte de l’aquarelle à l’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Vous êtes débutant ou vous en tâtez déjà, venez à cette première rencontre nous dire vos attentes, vos questions. Le matériel, les supports à utiliser, comment travailler ? Jacky Roger est là pour échanger avec vous.

Gratuit avec adhésion annuelle au café.

Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

