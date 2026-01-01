Découverte de l’aquarelle à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne
Découverte de l’aquarelle à l’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne mercredi 21 janvier 2026.
Découverte de l’aquarelle à l’Escarbille
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 16:30:00
fin : 2026-01-21 18:30:00
Date(s) :
2026-01-21
Vous êtes débutant ou vous en tâtez déjà, venez à cette première rencontre nous dire vos attentes, vos questions. Le matériel, les supports à utiliser, comment travailler ? Jacky Roger est là pour échanger avec vous.
Gratuit avec adhésion annuelle au café.
Pratique au Café associatif au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis. .
Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte de l’aquarelle à l’Escarbille
L’événement Découverte de l’aquarelle à l’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-01-08 par OT CdC Coeur du Perche