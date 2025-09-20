Découverte de l’Arboretum Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes

Découverte de l’Arboretum Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’Arboretum 20 et 21 septembre Arboretum des Grandes Bruyères Loiret

5€ par personne ; gratuit jusqu’à 5 ans

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’Arboretum à tarif unique, exceptionnellement pour les Journées Européennes du Patrimoine. Venez admirer les arbres du monde entier au milieu de parterres généreusement fleuris de bruyères, d’asters et de sédums.

Arboretum des Grandes Bruyères Chemin de la Grande-Bruyère 45450 Ingrannes Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 57 28 24 http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr https://www.facebook.com/arboretumdesgrandesbruyeres L’Arboretum des Grandes Bruyères est un havre de paix en plein cœur de la Forêt d’Orléans. Ce parc de collections botaniques invite à la découverte et à la détente.

Arboretum contemporain, il allie avec une grande harmonie l’agrément de la promenade et la découverte d’arbres exotiques en provenance des autres climats tempérés du globe. La passion avec laquelle ses fondateurs l’ont créé et l’entretiennent aujourd’hui en fait un jardin d’exception, labellisé « Jardin remarquable ». Il abrite 7 collections reconnues au niveau national : Magnolias, Cornouillers, Chênes, Cyprès, Pins, Sapins et Epicéas. D’avril à octobre, il offre un spectacle vivant, changeant au fil des feuillaisons, floraisons et fructifications jusqu’aux couleurs flamboyantes de l’automne…

Depuis sa création, la volonté de préserver le milieu forestier et les équilibres naturels interdit l’usage de tous produits chimiques, engrais ou pesticides. Il en résulte une population importante de mammifères, amphibiens, oiseaux, insectes… Faisant l’objet de recensements réguliers par des scientifiques spécialisés.

Parmi les 14 Ha que couvre l’Arboretum des Grandes Bruyères, vous déambulez entre un vaste jardin à l’anglaise, un remarquable jardin à la française, des jardins de sous-bois, un potager et un verger. Un petit paradis de nature où passer quelques heures hors de temps… 110 km sud Paris-30 km est Orléans-entre D921 et D343

