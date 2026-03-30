Découverte de l’arboretum de Chabrières Guéret
Découverte de l’arboretum de Chabrières Guéret samedi 11 avril 2026.
Découverte de l’arboretum de Chabrières
Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le Conseil de Quartier de la RODDE propose une sortie à la découverte de l’arboretum de Chabrières.
Laurent RIVIERE, technicien forestier à la retraite et membre du CdQ de la Rodde , guidera les membres des conseils de quartier pour une visite guidée de cette collection d’arbres et d’arbustes .
Merci, de vous faire connaitre, si intéresser en m’adressant un retour mail pour participer à cette balade pédagogique autour d’un parcours de découverte des essences forestières pour une durée de 2h… .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine Pascal.KHARADJI@ville-gueret.fr
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English : Découverte de l’arboretum de Chabrières
L’événement Découverte de l’arboretum de Chabrières Guéret a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Grand Guéret
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