Découverte de l’architecture de l’église Notre-Dame du Grouaneg Eglise Notre-Dame du Grouaneg Plouguerneau

Découverte de l’architecture de l’église Notre-Dame du Grouaneg 20 et 21 septembre Eglise Notre-Dame du Grouaneg Finistère

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église Notre-Dame vous permettra de découvrir l’architecture « art de construire, de disposer ou d’orner des édifices », avec son arc diaphragme et ses arcades du XIVe siècle, le porche sud du début XVIe avec les blasons des pinacles, l’ossuaire et la sablière Renaissance, ses fenêtres d’origine de style gothique simple, rayonnant ou flamboyant avec leurs vitraux contemporains du réputé maître-verrier Max Ingrand, des vestiges de vitraux anciens du XVe, ses peintures sur lambris du XVIIe siècle et dix-neuf statues anciennes en kersanton ou bois polychrome dont dix inscrites aux Monuments historiques.

Eglise Notre-Dame du Grouaneg Le Grouaneg 29880 Plouguerneau Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne https://abers-patrimoine.bzh/kpoi/eglise-notre-dame-du-grouaneg/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090248 Ensemble complet représentatif des enclos du Léon, avec mur d’enceinte, porte solennelle, croix, ossuaire, fontaine et une église, joyau gothique des XIVe et début XVIe siècles.

Statues anciennes, lambris peints, vestiges d’anciens vitraux, vitraux contemporains de Max Ingrand. Parkings à proximité

Castel Marcel