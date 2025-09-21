Découverte de l’architecture du bourg médiéval Place du reviron, Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois

Découverte de l'architecture du bourg médiéval Place du reviron, Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois dimanche 21 septembre 2025.

Dimanche 21 septembre, 09h00 Place du reviron, Châtillon-en-Diois Drôme

Découverte de l’architecture du bourg médiéval avec le marché d’automne.

Profitez des animations de ces journées du patrimoine, dont la visite exceptionnelle de la tour de l’horloge le dimanche matin et l’exposition sur les Maisons traditionnelles de Châtillon-en- Diois à la Mairie toute la journée.

Place du reviron, 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

