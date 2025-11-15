Découverte de l’Art avec Les Samedis de l’Art dans le 12ᵉ arrondissement Centre Paris Anim’ Pina Bausch (ex Montgallet) PARIS

Cette année, les séances aborderont des thèmes aussi fascinants que variés :

APOCALYPSE – Quand tout nous est révélé,

Paul Gauguin, l’artiste sauvage,

Luxe, calme et volupté – Le Préraphaélisme anglais (1 & 2),

Les damnés de l’art “dégénéré”,

et Matisse ou la couleur sans limite.

Ces séances sont animées par Catherine Rosu, historienne de l’Art diplômée d’Études supérieures de l’École du Louvre. Passionnée et pédagogue, elle partage avec enthousiasme ses connaissances et sa vision de l’Art à travers des analyses, des anecdotes et des échanges conviviaux.

Un samedi par mois, le CPA Pina Bausch vous invite à explorer l’Histoire de l’Art sous un angle original et vivant. À travers ces rendez-vous mensuels, partez à la découverte des grands mouvements artistiques, des artistes marquants et des œuvres qui ont façonné notre regard sur le monde.

Le samedi 11 avril 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 14 mars 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 14 février 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 17 janvier 2026

de 14h30 à 16h30

Le samedi 13 décembre 2025

de 14h30 à 16h30

Le samedi 15 novembre 2025

de 14h30 à 16h30

payant

13€ / 11€ (tarif réduit)

Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 100 ans.

Centre Paris Anim’ Pina Bausch (ex Montgallet) 4, passage Stinville 75012 PARIS

https://web.digitick.com/samedi-de-l-art-apocalypse-quand-tout-nous-est-revel-15-nov-conference-la-ferronnerie-centre-d-animation-montgallet-paris-15-novembre-2025-css5-claje-pg101-ri11364725.html +33143414787