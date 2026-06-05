Découverte de l’art de l’estampe depuis Martin Schongauer à nos jours…, Atelier Didier Clad, Kruth

Informations pratiques

Découverte de l’art de l’estampe depuis Martin Schongauer à nos jours… 18 – 20 septembre Atelier Didier Clad Haut-Rhin

Entrée libre…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Profitez à la fois

d’une exposition, d’une projection, d’un atelier et de démonstrations de linogravure sur presse avec Didier Clad, plasticien et taille-doucier.

Programmation

Projection vidéo « Nevermaybe » réalisée pour la commune de Kruth.

– impressions d’estampes sur place,

– présentation de mes lithographies réalisées par Tom Borocco…les ultimes lithographies de Tom, qui nous a quitté pour le paradis des lithographes,

– les estampes du coffret » Bestiaire « , acquis par la Bibliothèque Nationale de Strasbourg, au Cabinet des Estampes,

– découverte de l’art de l’estampe depuis Martin Schongauer.. et le projet d’exposition à Hambourg en août-septembre 2026.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez exposer temporairement quelques oeuvres.

Estampes, Taille douce, Editions d´art, Livres d´artistes, Linogravures, lithographies

L’artiste Didier Clad

Artiste-plasticien et taille-doucier, installé à Kruth depuis trente ans et récompensé par plusieurs prix, dont celui de lauréat du prix des métiers d’art en taille douce du Haut-Rhin en 2000 (SEMA, Paris). Il travaille à son bestiaire depuis 2015.

Atelier Didier Clad 67 grand rue, 68820 Kruth Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est 06 63 62 11 65 https://didier-clad.fr Très jeune, j’étais fasciné par les gravures et les peintures de Martin Schongauer. Après une formation à l’Université et aux Beaux-Arts de Strasbourg et titulaire d’un Capes d’arts-plastiques, j’ai créé à côté de sa maison un atelier professionnel d’édition et d’impression en taille-douce dédié à l’auto édition d’estampe et de livres. J´ai été lauréat du Prix des Métiers d’Art dans la création contemporaine, Paris Sema.

Ouvert aux nouvelles technologies et utilisant aussi bien l’informatique et le dessin assisté par ordinateur ou la manipulation d’images que les anciennes techniques de gravure et d’impression, je suis tout aussi soucieux de préserver le savoir-faire en l’enrichissant des sources et des courants les plus modernes.

A mes yeux, la liberté, c’est avant tout celle de présenter mes œuvres dans de bonnes conditions. Au fil du temps mes éditions ont été acquises par différents Cabinets d’ Estampes, dont celui de la Bibliothèque Nationale de Strasbourg …et je collabore avec différents artothèques en Allemagne et en France.

L’atelier assure l’édition d’estampes et de livres d’artiste et s’appuie pour mon travail sur une technique méticuleuse dont le principe consiste à inciser ou à creuser à l’aide d’un petit burin une plaque de cuivre d’un millimètre d’épaisseur. Quand un trait est fait on ne peut pas revenir en arrière, la finesse est la spécificité de la gravure. Après encrage, celle-ci est imprimée sur un papier en coton “ Arches 300 grs ». Parking aménagé à l´entrée

Profitez à la fois d’une exposition, d’une projection,

©Didier Clad