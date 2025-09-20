Découverte de l’art de vivre en Alsace depuis le XIXe siècle Musée alsacien Haguenau

Découverte de l’art de vivre en Alsace depuis le XIXe siècle 20 et 21 septembre Musée alsacien Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Installé dans l’ancienne chancellerie médiévale, le Musée alsacien de Haguenau vous fait découvrir une importante collection d’objets utilitaires et décoratifs témoignant de l’art de vivre en Alsace depuis le début du XIXᵉ siècle.

Musée alsacien 1 Place Joseph Thierry, 67500 Haguenau, France

Ancienne chancellerie de la fin du XVe siècle, c'est le vestige le plus concret des anciens pouvoirs de la ville impériale. Ici étaient tenus en sécurité les archives et le trésor de la ville. Le musée alsacien abrite de nombreux objets utilitaires ou décoratifs qui témoignent plus particulièrement de l'art de vivre en Alsace durant le XIXe siècle. Une salle est réservée aux différents costumes régionaux. La reconstitution d'un atelier de potier occupe une salle du musée à côté d'un intérieur traditionnel avec sa cuisine et sa "Stube" (chambre) équipée d'une alcôve. L'horloge astronomique est une copie de celle construite pour Ulm (Allemagne) en 1581 par le Suisse Isaac Habrecht.

© Ville de Haguenau