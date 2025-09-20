Découverte de l’art héraldique au château de La Grandville Château de la Grandville – Brandivy Pluvigner

Découverte de l’art héraldique au château de La Grandville Château de la Grandville – Brandivy Pluvigner samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’art héraldique au château de La Grandville 20 et 21 septembre Château de la Grandville – Brandivy Morbihan

Les ateliers se dérouleront le samedi et dimanche matin de 10h30 à 12h. Le château reste ouvert en continu toute la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’univers de l’héraldique et découvrez les secrets des armoiries. Une initiation ludique et interactive à l’art des blasons médiévaux.

Venez visiter le magnifique château de La Grandville.

Un événement « Coup de cœur 2025 » de la Région Bretagne

Château de la Grandville – Brandivy Grandville, 56330 Brandivy Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne https://www.brandivy.fr/histoire-patrimoine-c1.html [{« link »: « https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/ »}] L’origine de la construction peut être située autour de 1500, époque à laquelle la seigneurie appartient à la famille de Gouyon de la Grandville. Le château fut entièrement remanié à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, avec notamment la construction de l’aile en retour nord-ouest, la recomposition de la façade sud et la redistribution des intérieurs.

Plongez dans l’univers de l’héraldique et découvrez les secrets des armoiries. Une initiation ludique et interactive à l’art des blasons médiévaux.

inventaire général ADAGP