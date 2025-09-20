Découverte de l’art horloger Bucherer Paris

Découverte de l’art horloger Bucherer Paris samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’art horloger Samedi 20 septembre, 11h15 Bucherer Paris

Inscription obligatoire par e-mail : evenementparis@bucherer.com

Entrez dans l’univers fascinant de la haute horlogerie, en explorant les mécanismes invisibles qui donnent vie au temps. Une immersion au cœur de l’ingénierie du temps.

L’analyse de mouvements mécaniques avec un regard d’expert horloger : équipé d’une loupe, à la recherche des subtilités horlogères qui transforment un assemblage de pièces en un véritable bijou de haute horlogerie.

Un voyage entre savoir-faire traditionnel et innovation technologique.

Places limitées, inscription obligatoire

Session 1 : 11h15 – 12h

Session 2 : 13h30 – 14h15

Session 3 : 14h45 – 15h30

Session 4 : 16h – 16h45

Session 5 : 17h15 – 18h

Bucherer 12 boulevard des Capucines 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 70 99 18 88 Entreprise fondée en 1888 à Lucerne, Bucherer compte parmi les maisons horlogères et bijoutières européennes les plus riches de tradition. Outre un large assortiment de montres et de joaillerie de marques connues, Bucherer propose également à sa clientèle ses propres collections exclusives de bijoux Bucherer Fine Jewellery.

En avril 2013, Bucherer a ouvert à Paris le plus grand magasin du monde consacré à l’horlogerie d’exception.

Au sein de son écrin, classé au titre des monuments historiques et lieu de prédilection des amateurs de garde-temps, la Maison Bucherer offre ses espaces d’exposition aux créations de 28 marques horlogères et joaillères allant de l’accessible à l’exceptionnel.

Depuis son ouverture, la Maison Bucherer s’est affirmée comme l’adresse horlogère à Paris. Bucherer, 12 boulevard des Capucines, 75009 Paris

