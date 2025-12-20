Découverte de l’art postal, Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux
Découverte de l’art postal, Salle Auguste Bailly Saint-Laurent-en-Grandvaux mardi 10 février 2026.
Découverte de l’art postal
Salle Auguste Bailly Rue Jean Vergne Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 20:00:00
fin : 2026-02-10 22:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Découverte de l’art postal avec la Coop Grandvallière: partage de savoirs et environnement.
Inscription par téléphone, sms ou email 06 51 26 08 07.
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents .
Salle Auguste Bailly Rue Jean Vergne Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Découverte de l’art postal
L’événement Découverte de l’art postal Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-12-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX