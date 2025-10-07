Découverte de l’art scythe – Atelier créatif avec Magali Arnal Chronographe (Le) Rezé

Découverte de l’art scythe – Atelier créatif avec Magali Arnal Chronographe (Le) Rezé mercredi 10 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 14:30 – 16:00

Gratuit : non Sur inscription Enfant Carte Blanche : 2.5€Enfant Métropole : 3€Enfant Hors Métropole : 6€ Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

Le Chronographe accueille le temps d’un après-midi Magali Arnal. Autrice de la série jeunesse « Capitaine Maman », Magali Arnal embarque petits et grands dans les aventures d’une maman archéologue à la recherche du premier navire polaire, de l’antique reine de pierre ou d’un trésor enfoui.Après une initiation à l’archéo-anthropologie (étude des sépultures), rencontrez Marty, l’ami tout en os de Magali Arnal. Plongez dans l’univers de l’art et fabriquez de faux objets archéologiques en aluminium repoussé.

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr http://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home