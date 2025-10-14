Découverte de l’art scythe – Atelier créatif avec Magali Arnal Le Chronographe Rezé

Découverte de l’art scythe – Atelier créatif avec Magali Arnal Mercredi 10 décembre, 14h30 Le Chronographe Loire-Atlantique

Le Chronographe accueille le temps d’un après-midi Magali Arnal. Autrice de la série jeunesse « Capitaine Maman », Magali Arnal embarque petits et grands dans les aventures d’une maman archéologue à la recherche du premier navire polaire, de l’antique reine de pierre ou d’un trésor enfoui.

Après une initiation à l’archéo-anthropologie (étude des sépultures), rencontrez Marty, l’ami tout en os de Magali Arnal. Plongez dans l’univers de l’art et fabriquez de faux objets archéologiques en aluminium repoussé.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

