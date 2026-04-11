Uza

Découverte de l’aspergeraie

Aspergeraie d’Uza Uza Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Les équipes du Domaine d’Uza vous attendent tous les samedis matins pour vous faire visiter les champs et la plateforme logistique.

Au programme

– Visite de notre aspergeraie et des champs 100% bio, située à 100m du restaurant de la Forge, pour découvrir le secret de la culture de l’asperge

– Fabrication de votre propre botte

– Dégustation de 2 tapas fraîchement préparées par notre chef accompagnées d’un accord vins.

Réservation au 05 35 37 14 00.

25€/personne pour les accords mets et soft

27€/personne pour les accords mets et vins .

Aspergeraie d’Uza Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 37 14 00

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English : Découverte de l’aspergeraie

L’événement Découverte de l’aspergeraie Uza a été mis à jour le 2026-04-07 par Côte Landes Nature Tourisme