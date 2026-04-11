Découverte de l’aspergeraie Uza
Découverte de l’aspergeraie Uza samedi 18 avril 2026.
Uza
Découverte de l’aspergeraie
Aspergeraie d’Uza Uza Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Les équipes du Domaine d’Uza vous attendent tous les samedis matins pour vous faire visiter les champs et la plateforme logistique.
Au programme
– Visite de notre aspergeraie et des champs 100% bio, située à 100m du restaurant de la Forge, pour découvrir le secret de la culture de l’asperge
– Fabrication de votre propre botte
– Dégustation de 2 tapas fraîchement préparées par notre chef accompagnées d’un accord vins.
Réservation au 05 35 37 14 00.
25€/personne pour les accords mets et soft
27€/personne pour les accords mets et vins .
Aspergeraie d’Uza Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 37 14 00
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English : Découverte de l’aspergeraie
L’événement Découverte de l’aspergeraie Uza a été mis à jour le 2026-04-07 par Côte Landes Nature Tourisme
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