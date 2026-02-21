Découverte de l’association DépDep Le Moulin à Café Paris
Mardi 21 avril
20h15-21h30
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir les actions et les valeurs de l’association, qui œuvre à lutter contre l’isolement et à favoriser l’inclusion à travers des temps de partage et de convivialité.
DépDep propose notamment des groupes de parole, des ateliers créatifs, des jeux de société, des temps de tricot, ainsi que des sorties culturelles, pensés comme des espaces bienveillants, accessibles et soutenants.
Un moment d’échange ouvert à toutes et tous, pour s’informer, rencontrer et dialoguer autour de la santé mentale.
Nous vous invitons à une soirée de présentation de l’association DépDep (Défense · Entraide · Pédagogie · Dépression), fondée par Laurent Mabille, et engagée pour le bien-être des personnes en situation de dépression et de bipolarité.
gratuit Tout public.
Le Moulin à Café 9 place de la Garenne 75014 Paris
https://linktr.ee/moulinacafe +33140448755 contact@moulin-cafe.org https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/LeMoulinacafe14/?locale=fr_FR
