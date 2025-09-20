Découverte de l’association L’Outil en main du Grand Chalon Parc du château de La Loyère Fragnes-la-Loyère

Découverte de l’association L’Outil en main du Grand Chalon Parc du château de La Loyère Fragnes-la-Loyère samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’association L’Outil en main du Grand Chalon 20 et 21 septembre Parc du château de La Loyère Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’association L’Outil en Main du Grand Chalon, où 25 bénévoles initient les enfants, à partir de 9 ans, aux métiers manuels artisanaux et du patrimoine : zinguerie, peinture, menuiserie, soudure/métal, cuisine, couture, mosaïque, photographie, électricité, bobinage, vitrail, vitrage, mécanique automobile. Des démonstrations pourront être réalisées.

Parc du château de La Loyère 9 route du Château, 71530 La Loyère Fragnes-la-Loyère 71530 La Loyère Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’association L’Outil en Main du Grand Chalon, où 25 bénévoles initient les enfants, à partir de 9 ans, aux métiers manuels artisa…

© Le Grand Chalon