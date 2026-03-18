Découverte de l’atelier Croque Couleur et création de bijoux Coup de coeur Le Timbre Mesnil-sous-Vienne

Découverte de l’atelier Croque Couleur et création de bijoux Coup de coeur

Le Timbre 3 route des Landes Mesnil-sous-Vienne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-11

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, Marie-Paule Lacroix, artisan d’art créatrice de bijoux fantaisie colorés Coup de cœur est heureuse de vous dévoiler les coulisses de son atelier où se mêlent savoir-faire et imagination. Vous pourrez vous laisser inspirer par des techniques traditionnelles revisitées avec modernité et passion. C’est l’occasion d’échanger sur ses sources d’inspiration, ses méthodes de travail et ses projets futurs. .

Le Timbre 3 route des Landes Mesnil-sous-Vienne 27150 Eure Normandie +33 6 79 72 30 27 croquecouleur-bijoux.fr

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English : Découverte de l’atelier Croque Couleur et création de bijoux Coup de coeur

L’événement Découverte de l’atelier Croque Couleur et création de bijoux Coup de coeur Mesnil-sous-Vienne a été mis à jour le 2026-03-18 par Vexin Normand Tourisme