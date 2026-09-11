Découverte de l’atelier de conservation de la bibliothèque Sainte-Geneviève, Bibliothèque Sainte-Geneviève – Bibliothèque nordique, Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque Sainte-Geneviève - Bibliothèque nordique · Paris
Informations pratiques
Découverte de l’atelier de conservation de la bibliothèque Sainte-Geneviève Dimanche 20 septembre, 13h30, 14h30, 15h30, 17h00 Bibliothèque Sainte-Geneviève – Bibliothèque nordique Paris
Limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées du patrimoine, l’atelier de conservation ouvre exceptionnellement ses portes pour présenter son activité aux curieux.
Bibliothèque Sainte-Geneviève – Bibliothèque nordique 6 rue Valette 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France 01 44 41 97 97 https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls [{« type »: « email », « value »: « bsg.communication@sorbonne-nouvelle.fr »}]
À l’occasion des Journées du patrimoine, l’atelier de conservation ouvre exceptionnellement ses portes pour présenter son activité aux curieux.
© Bibliothèque Sainte-Geneviève
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