Découverte de l’atelier de conservation de la bibliothèque Sainte-Geneviève, Bibliothèque Sainte-Geneviève – Bibliothèque nordique, Paris

Informations pratiques

Découverte de l’atelier de conservation de la bibliothèque Sainte-Geneviève Dimanche 20 septembre, 13h30, 14h30, 15h30, 17h00 Bibliothèque Sainte-Geneviève – Bibliothèque nordique Paris

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du patrimoine, l’atelier de conservation ouvre exceptionnellement ses portes pour présenter son activité aux curieux.

Bibliothèque Sainte-Geneviève – Bibliothèque nordique 6 rue Valette 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France 01 44 41 97 97 https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls [{« type »: « email », « value »: « bsg.communication@sorbonne-nouvelle.fr »}]

À l’occasion des Journées du patrimoine, l’atelier de conservation ouvre exceptionnellement ses portes pour présenter son activité aux curieux.

© Bibliothèque Sainte-Geneviève