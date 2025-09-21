Découverte de l’atelier de restauration et du dépôt d’œuvres d’art du pôle Patrimoines du Département des Yvelines Archives départementales Montigny-le-Bretonneux

Visite de 30min environ, limitée à 9 personnes par visite, départs des visites à 14h30, 15h30 et 16h30 ; réservation possible en amont via l’adresse : patrimoine.historique78@yvelines.fr.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir les coulisses du pôle Patrimoines du Département ! Le service a pour mission d’agir au quotidien pour le patrimoine du territoire afin de l’entretenir et de le transmettre aux générations futures. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, il ouvre les portes de ses espaces au sein des Archives départementales. Derrière se cachent plusieurs œuvres du territoire, conservées temporairement en attendant de pouvoir retourner dans leurs communes. Approchez-vous, venez les rencontrer : elles vous dévoileront leurs secrets !

Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr patrimoine.historique78@yvelines.fr Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines

Visite commentée du pôle Patrimoines

Pôle sauvegarde et transmissions des patrimoines des Yvelines