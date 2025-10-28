Découverte de l’atelier de sérigraphie La couleur de l’encre STESF 2025 Atelier La couleur de l’encre Quimperlé

Atelier La couleur de l’encre 3 Rue Isole Quimperlé Finistère

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-11-01 10:30:00

2025-10-28

Visite de l’atelier de sérigraphie quimperlois découverte de la sérigraphie avec Marianne Gaillard, démonstration et initiation avec tirage d’une carte souvenir.

La sérigraphie est une méthode d’impression artisanale, populaire pour sa capacité à imprimer sur une grande variété de supports. Bien que les projets varient en taille et complexité, tous les sérigraphes utilisent le même procédé. Installé à Quimperlé depuis un an, je pratique cette technique manuelle dans mon atelier familial.

Le processus commence par la création du visuel, que je sépare en calques selon les couleurs. Chaque calque est ensuite isolé sur un écran pour former un pochoir.

J’élabore moi-même mes encres à base de pigments, ce qui me permet d’obtenir de couleurs profondes et uniques. L’impression se fait à la main, une couleur à la fois, à l’aide d’une racle. Ce procédé lent et précis valorise le geste, l’expérimentation et rend chaque tirage unique. Mon atelier est un lieu simple, chaleureux et ouvert à tous.

♿ Entreprise non accessible aux personnes en situation de handicap moteur.

Deux visites de 30 minutes, à 10h et à 14h. .

