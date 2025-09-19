Découverte de l’atelier de taille de pierre Bonnet Nicolas Atelier Bonnet Nicolas Arces-Dilo

Découverte de l’atelier de taille de pierre Bonnet Nicolas 19 – 21 septembre Atelier Bonnet Nicolas Yonne

Entrée libre

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’atelier de taille de pierre Bonnet Nicolas, assistez à une présentation des savoir-faire et à une projection de réalisations. Vous pourrez également vous initiatier à la taille de pierre.

Atelier Bonnet Nicolas 47 route de Saint-Florentin, 89320 Arces-Dilo Arces-Dilo 89320 Arces Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 08 67 95 67 http://www.nicolas-bonnet.com Atelier de taille de pierre créé il y à 26 ans.

© Atelier Bonnet Nicolas