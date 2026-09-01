Découverte de l’atelier des locomotives de Chagny Gare de Chagny Chagny

Informations pratiques

Chagny

Découverte de l’atelier des locomotives de Chagny

Gare de Chagny 4 Place de la Gare Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le temps d’un week-end , poussez les portes de l’ancienne halle SNCF de Chagny et découvrez un lieu habituellement fermé au public.

Au cœur de ce bâtiment chargé d’histoire, les jeunes bénévoles de l’association APPF restaurent des locomotives historiques des années 1950 avec un objectif ambitieux : les voir circuler à nouveau sur le réseau ferré national.

Partez à la découverte de ces impressionnantes machines, explorez l’atelier, échangez avec les bénévoles et plongez dans l’univers fascinant du chemin de fer. Vous découvrirez les défis de la préservation du patrimoine ferroviaire et les projets qui animent l’association.

Que vous soyez passionné de trains, amateur de patrimoine industriel ou simplement curieux de découvrir un lieu insolite à Chagny, cette journée portes ouvertes est une occasion unique de voyager dans l’histoire du rail et de rencontrer celles et ceux qui lui donnent un avenir. Une visite gratuite, conviviale et accessible à tous.

Accès en transport : En train, gare de Chagny.

Visite à partir de 8 ans.

Durée de la visite : 1h00

Site accessible aux poussettes et aux fauteuils roulants.

Évènement déconseillé aux personnes éprouvant des difficultés à marcher.

Pas de toilettes accessibles au public.

Réservation obligatoire en ligne. .

Gare de Chagny 4 Place de la Gare Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Découverte de l’atelier des locomotives de Chagny

L’événement Découverte de l’atelier des locomotives de Chagny Chagny a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1