Découverte de l’atelier Manessier, Atelier Alfred-Manessier, Émancé

Informations pratiques

Découverte de l’atelier Manessier Dimanche 20 septembre, 15h00 Atelier Alfred-Manessier Yvelines

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Alfred Manessier (1911-1993) peintre internationalement reconnu dès les années 50, est un artiste engagé, humaniste et témoin de son temps. Il conçoit aussi des tapisseries monumentales et des vitraux en Europe, aux Etats-Unis et au Canada.

Originaire de Picardie, les lumières de la baie de Somme déterminent très tôt sa vocation.

En 1956, il acquiert une longère et aménage dans la grange un atelier pour réaliser des œuvres de grandes dimensions. La maison devient un lieu de vie, de création et d’échanges avec ses amis. La famille a conservé la maison et l’atelier où l’on découvre intacts pinceaux, palettes et œuvres inachevées.

Venez découvrir ce lieu d’exception aux côtés de Jean-Baptiste, fils d’Alfred, et Odile Locquin sa femme.

Atelier Alfred-Manessier Rue du Haut-Martin 78125 Émancé Émancé 78125 Yvelines Île-de-France 0134832121 http://www.rambouillet-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0134832121 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@rambouillet-tourisme.fr »}]

Visite commentée par le fils d’Alfred Manessier

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