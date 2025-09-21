Découverte de latourbière de la Pierrache Bellefontaine

Bellefontaine Vosges

Dimanche 2025-09-21 14:30:00

Balade familiale à la découverte du site de la Pierrache.

Venez en apprendre davantage sur la faune, la flore &

les tourbières ! Le patrimoine naturel de ce site n’aura

plus aucun secret pour vous.

Animation gratuite avec Emma Heimburger, animatrice

nature au CEN Lorraine

le lieu de rendez-vous vous sera communiqué à l’inscription.Tout public

Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

English :

Family outing to discover the Pierrache site.

Come and learn more about the flora, fauna &..

peat bogs! The natural heritage of this site will

no secrets for you.

Free activity with Emma Heimburger, nature coordinator

at CEN Lorraine

the meeting place will be communicated to you on registration.

German :

Familienspaziergang zur Entdeckung des Ortes La Pierrache.

Erfahren Sie mehr über Fauna, Flora &

die Torfmoore zu erfahren! Das Naturerbe dieses Ortes wird Sie begeistern

kein Geheimnis mehr für Sie.

Kostenlose Veranstaltung mit Emma Heimburger, Animateurin

naturführerin beim CEN Lothringen

der Treffpunkt wird Ihnen bei der Anmeldung mitgeteilt.

Italiano :

Gita in famiglia alla scoperta del sito di Pierrache.

Venite a scoprire la fauna, la flora e le torbiere!

torbiere! Il patrimonio naturale di questo sito

non avrà più segreti per voi.

Attività gratuita con Emma Heimburger, coordinatrice della natura

del CEN Lorena

il punto d’incontro vi sarà comunicato al momento dell’iscrizione.

Espanol :

Excursión familiar para descubrir el paraje de Pierrache.

Venga a descubrir la fauna, la flora y las turberas

¡turberas! El patrimonio natural de este lugar

ya no tendrá secretos para usted.

Actividad gratuita con Emma Heimburger, coordinadora de naturaleza

del CEN Lorraine

el punto de encuentro se le comunicará en el momento de la inscripción.

L’événement Découverte de latourbière de la Pierrache Bellefontaine a été mis à jour le 2025-09-04 par OT EPINAL ET SA REGION