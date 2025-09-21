Découverte de latourbière de la Pierrache Bellefontaine
dimanche 21 septembre 2025.
Découverte de latourbière de la Pierrache
Bellefontaine Vosges
Dimanche 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21
Balade familiale à la découverte du site de la Pierrache.
Venez en apprendre davantage sur la faune, la flore &
les tourbières ! Le patrimoine naturel de ce site n’aura
plus aucun secret pour vous.
Animation gratuite avec Emma Heimburger, animatrice
nature au CEN Lorraine
le lieu de rendez-vous vous sera communiqué à l’inscription.Tout public
Bellefontaine 88370 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr
English :
Family outing to discover the Pierrache site.
Come and learn more about the flora, fauna &..
peat bogs! The natural heritage of this site will
no secrets for you.
Free activity with Emma Heimburger, nature coordinator
at CEN Lorraine
the meeting place will be communicated to you on registration.
German :
Familienspaziergang zur Entdeckung des Ortes La Pierrache.
Erfahren Sie mehr über Fauna, Flora &
die Torfmoore zu erfahren! Das Naturerbe dieses Ortes wird Sie begeistern
kein Geheimnis mehr für Sie.
Kostenlose Veranstaltung mit Emma Heimburger, Animateurin
naturführerin beim CEN Lothringen
der Treffpunkt wird Ihnen bei der Anmeldung mitgeteilt.
Italiano :
Gita in famiglia alla scoperta del sito di Pierrache.
Venite a scoprire la fauna, la flora e le torbiere!
torbiere! Il patrimonio naturale di questo sito
non avrà più segreti per voi.
Attività gratuita con Emma Heimburger, coordinatrice della natura
del CEN Lorena
il punto d’incontro vi sarà comunicato al momento dell’iscrizione.
Espanol :
Excursión familiar para descubrir el paraje de Pierrache.
Venga a descubrir la fauna, la flora y las turberas
¡turberas! El patrimonio natural de este lugar
ya no tendrá secretos para usted.
Actividad gratuita con Emma Heimburger, coordinadora de naturaleza
del CEN Lorraine
el punto de encuentro se le comunicará en el momento de la inscripción.
