Découverte de l’Aubrac en Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Brameloup Prades-d’Aubrac
Prades-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Avec AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, éducateur sportif.
Randonnée encadrée de VTT AE 4 roues sur le plateau de l’Aubrac.
Départ de la station de Brameloup
– Le VTT AE 4 roues, ou Quadbike. Innovant, ludique, accessible, une autre façon de faire du VTT
Idéal pour les familles avec des ados. Faire plus de 1m45.
âge minimum 11 ans…
Randonnées de 1H30 ou 2H encadrées.
5 Quadbikes max.
Casques fournis
sur réservation au 05 65 80 63 52 06 87 03 81 19. amuse.quadbike@gmail.com .
Prades-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 87 03 81 19 amuse.quadbike@gmail.com
English :
With AMUSE (Aveyron Multisport Evasion), François Mobian, sports educator.
German :
Mit AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, Sportpädagoge.
Italiano :
Con AMUSE (Aveyron Multisport Evasion), François Mobian, educatore sportivo.
Espanol :
Con AMUSE (Aveyron Multisport Evasion), François Mobian, educador deportivo.
