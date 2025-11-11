Découverte de l’Aubrac en Randonnée en VTT 4 roues (Quadbike) à Brameloup

Prades-d’Aubrac Aveyron

Début : Jeudi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

2026-07-01

Avec AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, éducateur sportif.

Randonnée encadrée de VTT AE 4 roues sur le plateau de l’Aubrac.

Départ de la station de Brameloup

– Le VTT AE 4 roues, ou Quadbike. Innovant, ludique, accessible, une autre façon de faire du VTT

Idéal pour les familles avec des ados. Faire plus de 1m45.

âge minimum 11 ans…

Randonnées de 1H30 ou 2H encadrées.

5 Quadbikes max.

Casques fournis

sur réservation au 05 65 80 63 52 06 87 03 81 19. amuse.quadbike@gmail.com .

Prades-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 6 87 03 81 19 amuse.quadbike@gmail.com

English :

With AMUSE (Aveyron Multisport Evasion), François Mobian, sports educator.

German :

Mit AMUSE (Aveyron Multisport évasion), François Mobian, Sportpädagoge.

Italiano :

Con AMUSE (Aveyron Multisport Evasion), François Mobian, educatore sportivo.

Espanol :

Con AMUSE (Aveyron Multisport Evasion), François Mobian, educador deportivo.

