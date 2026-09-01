Découverte de l’Aven Vidal Chemin de Cambous Viols-en-Laval

Informations pratiques

Viols-en-Laval

Découverte de l’Aven Vidal

Chemin de Cambous Cambous Viols-en-Laval Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 14:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Une aventure souterraine unique à l’Aven Vidal !

Partez à l’exploration de l’Aven Vidal, un site exceptionnel du patrimoine naturel et culturel. Cette cavité recèle de nombreuses curiosités géologiques et archéologiques que vous découvrirez au cours d’une expérience immersive.

Au programme, une descente en rappel, encadrée par des spéléologues professionnels, suivie d’une visite guidée de l’aven en compagnie d’un archéologue spécialiste du patrimoine local. Une occasion unique de découvrir les richesses cachées de ce site remarquable. .

Chemin de Cambous Cambous Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie +33 6 21 19 11 15 cambous.slp@gmail.com

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English :

A unique underground adventure at Aven Vidal, between abseiling and discovering the geological and archaeological treasures of this remarkable cave.

L’événement Découverte de l’Aven Vidal Viols-en-Laval a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup