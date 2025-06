Découverte de l’Aviron Parc Baud Chardonnet Rennes 9 juillet 2025

Libre

Venez découvrir la Vilaine autrement et faire vos premiers ronds dans l’eau en bateau d’aviron !

Au coeur du quartier Baud-Chardonnet, symbole du renouveau urbain sur les rives de la Vilaine que débutera votre séance d’essai d’aviron ouverte aux curieux et futurs rameurs.Les participants, novices pour la plupart, s’élanceront à bord de bateaux monoplaces stables, pouvant également embarquer un passager (en fonction du poids de l’éqsuipage!). Idéal pour une première approche! La Vilaine offre un cadre exceptionnel pour l’initiation de par son calme et sa largeur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-09T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-26T19:00:00.000+02:00

Parc Baud Chardonnet Passerelle Alice Milliat Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine