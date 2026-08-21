Découverte de l’ébénisterie restauration de meubles, Atelier des Lumières, Vauban

Informations pratiques

Découverte de l’ébénisterie restauration de meubles Dimanche 20 septembre, 09h00 Atelier des Lumières Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir et visiter l’atelier d’ébénisterie restauration de meubles et du patrimoine en activité depuis plus de 20 ans mais également le magasin d’art et d’Antiquités

Atelier des Lumières 220 impasse du Grand Bois, 71800 Vauban Vauban 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 03 89 19 80 https://www.facebook.com/share/1719M3G6p4/

Venez découvrir et visiter l’atelier d’ébénisterie restauration de meubles et du patrimoine en activité depuis plus de 20 ans mais également le magasin d’art et d’Antiquités

© Erike Servajean