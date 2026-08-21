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Découverte de l’ébénisterie restauration de meubles, Atelier des Lumières, Vauban

dimanche 20 septembre 2026 · Atelier des Lumières · Vauban

Découverte de l’ébénisterie restauration de meubles, Atelier des Lumières, Vauban

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier des Lumières
Adresse
220 impasse du Grand Bois, 71800 Vauban
Ville
71800 Vauban
Département
Saône-et-Loire

Découverte de l’ébénisterie restauration de meubles Dimanche 20 septembre, 09h00 Atelier des Lumières Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir et visiter l’atelier d’ébénisterie restauration de meubles et du patrimoine en activité depuis plus de 20 ans mais également le magasin d’art et d’Antiquités

Atelier des Lumières 220 impasse du Grand Bois, 71800 Vauban Vauban 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 03 89 19 80 https://www.facebook.com/share/1719M3G6p4/
Venez découvrir et visiter l’atelier d’ébénisterie restauration de meubles et du patrimoine en activité depuis plus de 20 ans mais également le magasin d’art et d’Antiquités

© Erike Servajean