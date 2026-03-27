Découverte de l’éco-construction chemin de la Vieille Forme Rochefort

Découverte de l’éco-construction

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Pour la 3ème année consécutive, le Clos accueille ce RDV devenu incontournable dans la région rochefortaise créer des ponts entre celles et ceux qui rêvent d’éco-construire et celles et ceux qui le font au quotidien.

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : Discovery of eco-construction

For the third year running, Le Clos is hosting this event, which has become a must-attend in the Rochefort area: bringing together those who dream of eco-building and those who practise it on a daily basis.

L’événement Découverte de l’éco-construction Rochefort a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan