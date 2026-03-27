Découverte de l’éco-construction chemin de la Vieille Forme Rochefort
Découverte de l’éco-construction chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 4 avril 2026.
Découverte de l’éco-construction
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Pour la 3ème année consécutive, le Clos accueille ce RDV devenu incontournable dans la région rochefortaise créer des ponts entre celles et ceux qui rêvent d’éco-construire et celles et ceux qui le font au quotidien.
.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Discovery of eco-construction
For the third year running, Le Clos is hosting this event, which has become a must-attend in the Rochefort area: bringing together those who dream of eco-building and those who practise it on a daily basis.
L’événement Découverte de l’éco-construction Rochefort a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Concert Solexwing La Cantina Rochefort 27 mars 2026
- Exposition La Pieta de Michel-Ange Galerie Aurore Rochefort 28 mars 2026
- Visite De la fleur au fruit le miracle d’une métamorphose Espace Nature Rochefort 28 mars 2026
- Concert Moundrag 1ère partie Rock electro school chemin de la Vieille Forme Rochefort 28 mars 2026
- La Cantina fait son brunch Rochefort 29 mars 2026