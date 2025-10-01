Découverte de l’éco-pâturage Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Martigues

Découverte de l’éco-pâturage Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Martigues mercredi 1 octobre 2025.

Découverte de l’éco-pâturage

Mercredi 1er octobre 2025 de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h30. Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues Bouches-du-Rhône

La ferme pédagogique du grand Parc de Figuerolles propose aux enfants de découvrir l’intérêt et les procédés de l’éco-pâturage.Familles

Venez assister à la promenade des moutons dans le parc de Figuerolles, avec l’aide précieuse des chiens de berger de la ferme.

L’éco pâturage est un mode d’entretien écologique des espaces naturels et des territoires par le pâturage des animaux omnivores. .

Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 00

English :

The Grand Parc de Figuerolles educational farm offers children the opportunity to discover the benefits and processes of eco-grazing.

German :

Der Lehrbauernhof des Grand Parc de Figuerolles bietet Kindern die Möglichkeit, die Vorteile und Prozesse der ökologischen Beweidung zu entdecken.

Italiano :

La fattoria didattica del Grand Parc de Figuerolles offre ai bambini la possibilità di scoprire i benefici dell’ecopastorizzazione e le procedure necessarie.

Espanol :

La granja educativa Grand Parc de Figuerolles ofrece a los niños la oportunidad de descubrir los beneficios y los procesos del pastoreo ecológico.

