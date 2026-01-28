Découverte de l’éco-pâturage Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Martigues
Découverte de l’éco-pâturage Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Martigues mardi 17 février 2026.
Découverte de l’éco-pâturage
Mardi 17 février 2026 de 14h à 15h30.
Mercredi 18 février 2026 de 10h à 11h30. Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-18 11:30:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-18
La ferme pédagogique du grand Parc de Figuerolles propose aux enfants de découvrir l’intérêt et les procédés de l’éco-pâturage.Familles
L’éco pâturage est un mode d’entretien écologique des espaces naturels et des territoires par le pâturage des animaux omnivores. .
Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 22 fermeanimations@ville-martigues.fr
English :
The Grand Parc de Figuerolles educational farm offers children the opportunity to discover the benefits and processes of eco-grazing.
