Découverte de l’éco-pâturage Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Martigues

Découverte de l’éco-pâturage

Mardi 17 février 2026 de 14h à 15h30.

Mercredi 18 février 2026 de 10h à 11h30. Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

La ferme pédagogique du grand Parc de Figuerolles propose aux enfants de découvrir l’intérêt et les procédés de l’éco-pâturage.Familles

L’éco pâturage est un mode d’entretien écologique des espaces naturels et des territoires par le pâturage des animaux omnivores. .

Ferme pédagogique du Parc de Figuerolles Avenue du Grand Parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 22 fermeanimations@ville-martigues.fr

English :

The Grand Parc de Figuerolles educational farm offers children the opportunity to discover the benefits and processes of eco-grazing.

