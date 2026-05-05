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Découverte de l’Écomusée de Montaigut, Écomusée de Montaigut, Gissac

Découverte de l’Écomusée de Montaigut, Écomusée de Montaigut, Gissac

Découverte de l’Écomusée de Montaigut, Écomusée de Montaigut, Gissac vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Écomusée de Montaigut

Adresse : Gissac

Ville : 12360 Gissac

Département : Aveyron

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Billetterie sur place. Tarifs : 9 € à partir de 13 ans ; 4 € pour les 6-12 ans ; 2 € pour les 3-5 ans.

Découverte de l’Écomusée de Montaigut 26 – 28 juin Écomusée de Montaigut Aveyron

Billetterie sur place. Tarifs : 9 € à partir de 13 ans ; 4 € pour les 6-12 ans ; 2 € pour les 3-5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Écomusée de Montaigut Gissac Gissac 12360 Aveyron Occitanie
Animation et visite des différents espaces de l’écomusée : forge, four à pain, menuiserie, cordonnerie, ancienne école, musée « Voyage en Pangée »…

Château de Montaigut