Découverte de l’Écomusée de Montaigut, Écomusée de Montaigut, Gissac

Découverte de l’Écomusée de Montaigut 26 – 28 juin Écomusée de Montaigut Aveyron

Billetterie sur place. Tarifs : 9 € à partir de 13 ans ; 4 € pour les 6-12 ans ; 2 € pour les 3-5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Écomusée de Montaigut Gissac Gissac 12360 Aveyron Occitanie

Animation et visite des différents espaces de l’écomusée : forge, four à pain, menuiserie, cordonnerie, ancienne école, musée « Voyage en Pangée »…

Château de Montaigut