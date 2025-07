Découverte de l’écoparc des Chénevières Déols

Découverte de l’écoparc des Chénevières Déols mardi 15 juillet 2025.

Découverte de l’écoparc des Chénevières

Déols Indre

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 12:00:00

Date(s) :

2025-07-15 2025-08-05

En famille vous découvrirez l’univers du jardin médiéval la symbolique, le savoir-faire du jardinage chez les moines, les plantes médicinales, leurs vertus, les légumes et plantes aromatiques tout en profitant des senteurs odorantes.

Explorez l’Écoparc des Chènevières avec votre guide et découvrez cette zone humide de 22 hectares au cœur de Déols. Sa mosaïque de paysages abrite une grande diversité d’oiseaux (108 espèces) et de plantes (260 espèces), ce qui lui vaut d’être classé Espace Naturel Sensible. 5.5 .

Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee.deols@gmail.com

English :

As a family, you’ll discover the world of the medieval garden: its symbolism, the gardening skills of the monks, medicinal plants and their virtues, vegetables and aromatic plants, while enjoying the fragrant scents.

German :

Mit der ganzen Familie entdecken Sie die Welt der mittelalterlichen Gärten: die Symbolik, das Gartenwissen der Mönche, Heilpflanzen, ihre Tugenden, Gemüse und aromatische Pflanzen, während Sie die duftenden Düfte genießen.

Italiano :

In famiglia, scoprirete il mondo del giardino medievale: il suo simbolismo, le abilità di giardinaggio dei monaci, le piante medicinali e le loro virtù, gli ortaggi e le piante aromatiche, il tutto godendo di profumi fragranti.

Espanol :

En familia, descubrirá el mundo del jardín medieval: su simbolismo, los conocimientos de jardinería de los monjes, las plantas medicinales y sus virtudes, las hortalizas y las plantas aromáticas, todo ello mientras disfruta de los perfumes fragantes.

L’événement Découverte de l’écoparc des Chénevières Déols a été mis à jour le 2025-07-07 par BERRY