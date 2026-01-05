Découverte de l’écrevisse et initiation pêche à la Maison de la Pêche Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Saujon
Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Maison de la Pêche Saujon Charente-Maritime
Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
2026-07-09
Du port de Ribérou au site de la Lande, étonnez-vous autour de la passe à civelles, initiez-vous à la pêche aux écrevisses ! Une découverte instructive et une activité plaisante sont au rendez-vous !
Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Maison de la Pêche Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English : Découverte de l’écrevisse et initiation pêche à la maison de la pêche à saujon
From the port of Ribérou to the site of La Lande, marvel at the elver pass and try your hand at crayfish fishing! An instructive discovery and an enjoyable activity!
