Découverte de l’écrevisse et initiation pêche à la Maison de la Pêche Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Saujon

Découverte de l’écrevisse et initiation pêche à la Maison de la Pêche

Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Maison de la Pêche Saujon Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Du port de Ribérou au site de la Lande, étonnez-vous autour de la passe à civelles, initiez-vous à la pêche aux écrevisses ! Une découverte instructive et une activité plaisante sont au rendez-vous !

.

Port de Ribérou à la Maison de la Pêche Maison de la Pêche Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de l’écrevisse et initiation pêche à la maison de la pêche à saujon

From the port of Ribérou to the site of La Lande, marvel at the elver pass and try your hand at crayfish fishing! An instructive discovery and an enjoyable activity!

L’événement Découverte de l’écrevisse et initiation pêche à la Maison de la Pêche Saujon a été mis à jour le 2026-01-05 par Royan Atlantique