Découverte de l’église classée Saint-Barthélémy Église Saint-Barthélémy Le Montat

Découverte de l’église classée Saint-Barthélémy 20 et 21 septembre Église Saint-Barthélémy Lot

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Monsieur le Maire proposera aux visiteurs une présentation de son architecture.

Vous pourrez y admirer l’exposition permanente d’objets sacrés.

Église Saint-Barthélémy Place du général Dufour, 46090 Le Montat Le Montat 46090 Lot Occitanie 05 65 21 01 17 https://www.lemontat.fr L’église romane est classée au titre des Monuments historiques et était autrefois la propriété du chapitre de la cathédrale de Cahors.

À l’origine dédiée à saint Pierre, cette église du XIIe siècle a été agrandie au XIXe siècle avec l’ajout de deux bas-côtés, d’un portail à l’ouest et d’un nouvel ensemble de peintures décoratives dans l’abside. Parking à proximité.

Vous pourrez découvrir librement l’église Saint-Barthélémy du Montat, édifice classée aux titre des monuments historiques.

© mairie de Le Montat