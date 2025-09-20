Découverte de l’église de Bretx Église Saint-Jean-Baptiste Bretx

Découverte de l’église de Bretx Église Saint-Jean-Baptiste Bretx samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’église de Bretx Samedi 20 septembre, 14h00 Église Saint-Jean-Baptiste Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Vous êtes accueillis à l’église par les membres du Groupe Histoire de Bretx.

Ils vous présentent une exposition composée d’archives pour découvrir l’historique de l’église.

Église Saint-Jean-Baptiste Le Bourg, 31530 Bretx Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie http://www.tourisme.hautstolosans.fr D’origine carolingienne, construite près d’une source connue aujourd’hui sous le nom de fontaine Saint-Jean, cette église est mentionnée dans les textes à partir du XIIIe siècle.

Le clocher-mur, qui remonte probablement au XVe-XVIe siècle, est entouré d’un porche reconstruit en 1845. La nef, initialement construite en terre massive, a été reconstruite en 1878 selon les plans de l’architecte du département Auguste Delort. On peut y admirer notamment la statue en bois doré de saint Roch, ainsi que les reliques de saint Honeste et de saint Faustin.

Vous êtes accueillis à l’église par les membres du Groupe Histoire de Bretx. Ils vous présentent une exposition composée d’archives pour découvrir l’historique de l’église au XVIIIe siècle ainsi que …

© Office de tourisme des Hauts Tolosans