découverte de l’église de Lémenc et sa crypte Eglise Saint-Pierre de Lémenc Chambéry

découverte de l’église de Lémenc et sa crypte Eglise Saint-Pierre de Lémenc Chambéry samedi 20 septembre 2025.

découverte de l’église de Lémenc et sa crypte 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre de Lémenc Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Déambulation pour découvrir l’église, sa crypte et son cimetiére pendant laquelle alterneront des commentaires, de la musique des contes en lien avec les sculptures présentes dans l’édifice.

Eglise Saint-Pierre de Lémenc Rue burdin 73000 Chambery Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0614453417 https://annuaire.catholique-savoie.fr/-Arts-et-Parole-88-.html Eglise la plus ancienne de Chambéry avec sa crypte dont certains vestiges datent de l’an 1000 peu de parking mais arrêt du bus à proximité

Déambulation pour découvrir l’église, sa crypte et son cimetiére pendant laquelle alterneront des commentaires, de la musique des contes en lien avec les sculptures présentes dans l’édifice.

un membre de l’association libre de droit