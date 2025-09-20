Découverte de l’église de Parves Eglise de Parves Parves et Nattages

Découverte de l’église de Parves Eglise de Parves Parves et Nattages samedi 20 septembre 2025.

Découverte de l’église de Parves

Eglise de Parves 34 Grande Rue Parves et Nattages Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Découverte de cette belle église construite en 1894 en pierre de Rocheret.

.

Eglise de Parves 34 Grande Rue Parves et Nattages 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes paulette.jourdan@orange.fr

English :

Discover this beautiful church built in 1894 using stone from Rocheret.

German :

Entdecken Sie diese schöne Kirche, die 1894 aus Rocheret-Stein erbaut wurde.

Italiano :

Scoprite questa bella chiesa costruita nel 1894 in pietra di Rocheret.

Espanol :

Descubra esta hermosa iglesia construida en 1894 con piedra de Rocheret.

L’événement Découverte de l’église de Parves Parves et Nattages a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier