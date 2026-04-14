Découverte de l’église de St Paul, Eglise de Saint Paul Chazelles, Chazelles

Découverte de l’église de St Paul 26 – 28 juin Eglise de Saint Paul Chazelles Charente

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

L’association les Chats huants dont l’objet est la mise en valeur de l’église par la pose de vitraux organise une visite guidée gratuite de l’église de St Paul, édifice roman datant du 11è siècle pavé de dalles funéraires. Des fiches de visites sont disponibles en anglais et en espagnol.

Une rando découverte des églises de la vallée du Bandiat est envisagée sous réserves.

Eglise de Saint Paul Chazelles Saint Paul Chazelles 16380 Charente Nouvelle Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 42 18 08 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 60 27 18 85 »}, {« type »: « email », « value »: « chats.huants.chazelles@gmail.com »}]

Visite guidée de l’église église romane dalles funéraires