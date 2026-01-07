Découverte de l’Église de Vaux L’histoire à travers les pierres

Église Saint-Étienne de Vaux-sur-Mer Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 11:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-29 2026-05-20 2026-07-15 2026-08-12

Découverte de l’Église Abbatiale de Vaux-sur-Mer.

.

Église Saint-Étienne de Vaux-sur-Mer Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Abbey Church of Vaux-sur-Mer.

L’événement Découverte de l’Église de Vaux L’histoire à travers les pierres Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique