Découverte de l’église du Sacré-Cœur Eglise du Sacré-Coeur Roubaix

Découverte de l’église du Sacré-Cœur Dimanche 21 septembre, 14h00 Eglise du Sacré-Coeur Nord

Installée dans l’ancienne chapelle du monastère de la Visitation, l’église du Sacré-Coeur est inaugurée en 1977 après le départ des Sœurs Visitandines. Elle reprend alors le vocable de l’église située sur la place Audenaerde, aujourd’hui détruite.

Cit5 Arrêt La Vigne

Extérieur de l’église © Ville d’art et d’histoire