Découverte de l’église du Sacré-Cœur Eglise du Sacré-Coeur Roubaix

Découverte de l’église du Sacré-Cœur Dimanche 21 septembre, 14h00 Eglise du Sacré-Coeur Nord
Installée dans l’ancienne chapelle du monastère de la Visitation, l’église du Sacré-Coeur est inaugurée en 1977 après le départ des Sœurs Visitandines. Elle reprend alors le vocable de l’église située sur la place Audenaerde, aujourd’hui détruite.
Audenaerde, aujourd’hui détruite. Parking & accès PMR : 1 rue Ampère
Extérieur de l’église © Ville d’art et d’histoire