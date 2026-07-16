Découverte de l’église, Église Notre-Dame, Isdes

Informations pratiques

Découverte de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Église Notre-Dame Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec son pittoresque caquetoire et son riche mobilier, cette église romane (XIIᵉ siècle) témoigne de 900 ans d’art sacré.

Avec exposition de cartes postales anciennes sur le village.

Accueil par les Amis du Patrimoine d’Isdes.

Fiche de visite à disposition.

Église Notre-Dame Route de Cerdon, 45620 Isdes Isdes 45620 Loiret Centre-Val de Loire 0234520245 http://www.belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully Isdes est un charmant bourg solognot fleuri.

Avec son pittoresque caquetoire et son riche mobilier, cette église romane (XIIᵉ siècle) témoigne de 900 ans d’art sacré.

©Communauté de communes du Val de Sully