Découverte de l’église et de la chapelle de Saix Église Sainte-Radegonde Saix samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Découvrez cet édifice religieux classé au titre des Monuments historiques.

Au sud de l’église, au lieu dit les Champs Carrés, où aurait eu lieu le miracle des avoines, fut élevée la chapelle Sainte-Radegonde. Elle a été agrandie vers 1876 et possède des vitraux réalisés par Julien Fournier et Armand Clément, fondateurs de l’atelier Fournier Clément, fondé à Tours en 1873. Découvrez une église et une chapelle qui font mémoire du plus ancien souvenir d’une grande sainte poitevine.

Église Sainte-Radegonde 6 rue Clotaire Ier, 86120 Saix Saix 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 22 92 53 http://www.saix-86120.fr/ Église romane construite entre le XIe et le XIIIe siècle. Le clocher, dépourvu de sa coupole d’origine, abrite deux cloches. L’un des murs de la nef est intégré à l’enceinte de l’ancien château, transformé en ferme après la Révolution.

Le cœur, vouté en « cul de four » est éclairé par trois baies et date du XIe siècle. La croisée du transept, construite aux XIIe et XIIIe siècles, est comprise entre quatre piliers s’écartant vers le haut et reliés par des arcs doubleaux. Le chœur et l’abside ont été inscrits au titre des Monuments historiques en 1939. Parking à proximité.

©Christophe Jolivet