Découverte de l’église et de son clocher, ainsi qu’une exposition sur le village à travers les siècles Église Saint-Julien Liny-devant-Dun samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’histoire de ce monument exceptionnel grâce à une visite complète de l’église, comprenant une ouverture rare du clocher. Découvrez également une exposition de photographies, de reproductions de cartes postales anciennes et d’archives retraçant la vie du village à travers les siècles. À cela s’ajoute une présentation d’objets liturgiques.

Église Saint-Julien 3 Rue de l’Église, 55110 Liny-devant-Dun Liny-devant-Dun 55110 Meuse Grand Est L’église Saint-Julien est classée au titre des monuments historiques depuis 1921. Elle comprend une tour romane du XIIᵉ siècle. Le reste de l’édifice date du XVIIᵉ siècle. Elle abrite des statues, dont un Christ aux liens, ainsi qu’un autel du XVIIIᵉ siècle.

© S. Provost